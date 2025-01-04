25 gün önce cezaevinden tahliye edilen adama evinin önünde silahlı saldırı

İstanbul Küçükçekmece'de 25 gün önce cezaevinden tahliye edilen şahıs evinin önünde uğradığı silahlı saldırıdan yara almadan kurtuldu.

MOTOSİKLETLİ 2 KİŞİ TARAFINDAN ATEŞ AÇILDI

Olay, 22.00 saatlerinde İstanbul Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Saka Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre yaklaşık 3 ay önce silahlı saldırı sebebiyle cezaevine giren Tolga Y., 25 gün önce tahliye edildi. Tolga Y., gece saatlerinde evinin önündeki merdivende oturduğu sırada sokağa giren motosikletli iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

SALDIRGANLARI KOVALADI

Olayda saldırıya uğrayan Tolga Y., motosikletlerinin peşinden giderek kovalarken şüpheli saldırganlar kayıplara karıştı. İhbar üzerine sokağa polis ekipleri sevk edilirken olay yeri inceleme ekipleri sokakta çalışma yaptı. Olayda Tolga Y., yaralanmazken, olay yerinde polis ekipleri tarafından güvenlik şeridi çekildi. Emniyet güçlerinin konu ile ilgili çalışmaları devam ediyor.