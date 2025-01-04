Üye Girişi
Haberler
FBI, ABD'deki tüm kolluk kuvvetlerini uyardı: Her an saldırı olabilir
FBI, ABD'deki tüm kolluk kuvvetlerini uyardı: Her an saldırı olabilir
İsrail ile PKK arasında doğrudan temas: Terör örgütüne desteklerini bir kez daha yinelediler
Desteklerini yinelediler! İsrail ile PKK arasında doğrudan temas
Tuğçe Tayfur, babasını son kez görmek için gittiği Gasilhane'de fenalaştı: Ayırdınız beni babamdan
Tuğçe Tayfur, babasını son kez görmek için gittiği Gasilhane'de fenalaştı
Zonguldak'ta 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı: Bakanlıktan jet açıklama
Zonguldak'ta 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı! Bakanlıktan jet açıklama

25 gün önce cezaevinden tahliye edilen adama evinin önünde silahlı saldırı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Küçükçekmece'de 25 gün önce cezaevinden tahliye edilen bir şahıs evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Saldırıyı gerçekleştiren iki kişi motosikletle olay yerinden hızla uzaklaştı. Saldırıya uğrayan şahıs, saldırganları kovalamasına rağmen onları yakalayamadı.

İstanbul Küçükçekmece'de 25 gün önce cezaevinden tahliye edilen şahıs evinin önünde uğradığı silahlı saldırıdan yara almadan kurtuldu.

MOTOSİKLETLİ 2 KİŞİ TARAFINDAN ATEŞ AÇILDI

Olay, 22.00 saatlerinde İstanbul Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Saka Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre yaklaşık 3 ay önce silahlı saldırı sebebiyle cezaevine giren Tolga Y., 25 gün önce tahliye edildi. Tolga Y., gece saatlerinde evinin önündeki merdivende oturduğu sırada sokağa giren motosikletli iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

SALDIRGANLARI KOVALADI

Olayda saldırıya uğrayan Tolga Y., motosikletlerinin peşinden giderek kovalarken şüpheli saldırganlar kayıplara karıştı. İhbar üzerine sokağa polis ekipleri sevk edilirken olay yeri inceleme ekipleri sokakta çalışma yaptı. Olayda Tolga Y., yaralanmazken, olay yerinde polis ekipleri tarafından güvenlik şeridi çekildi. Emniyet güçlerinin konu ile ilgili çalışmaları devam ediyor.

25 gün önce cezaevinden tahliye edilen adama evinin önünde silahlı saldırı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
img

Aralık ayı enflasyonu açıklandı! İşte memur ve emeklinin zam oranı
img

3 gün boyunca işkence edilip böcek yedirilen genç isyan etti
img

Cevheri Güven'e belge sızdırdılar! Emniyet amirlerine 'FETÖ' davası
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15 yaşındaki çocuğunu öldüren katil baba cinayeti itiraf etti
15 yaşındaki çocuğunu öldüren katil baba cinayeti itiraf etti
Kocaelispor-Iğdır FK maçında olay çıktı: Bir polis memuru yaralandı, 7 kişi gözaltına aldı
Maçta tribünler karıştı! Bir polis yaralandı, gözaltına alınanlar var
THY hosteslerinin 2025'teki maaşları belli oldu
THY hosteslerinin 2025'teki maaşları belli oldu
Ferdi Tayfur, Ata Demirer'e hakkını helal etmeden öldü
Sanat dünyasında hakkını helal etmediği bir isim var
İsrail medyasından Türkiye analizi: Büyük tehdit
Paniklediler! İsrail hükümetine Türkiye uyarısı
Ferdi Tayfur'dan takdire şayan vasiyet! Hepsini halka bağışladı
Ferdi Tayfur'un vasiyeti takdire şayan! Hepsini halka bağışladı

Son Dakika Haberleri

Ankara elektrik kesintisi! 4 Ocak Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 4 Ocak Kepez, Alanya, Konyaaltı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 4 Ocak Buca, Bornova, Konak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 4 Ocak Seyhan, Çukurova, Ceyhan elektrik kesintisi ne zaman biter? İstanbul elektrik kesintisi! 4 Ocak Beşiktaş, Küçükçekmece, Beykoz elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 4 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Meram, Akşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana'nın kurtuluşu ne zaman? Bu yıl Adana'nın kurtuluşunun kaçıncı yıl dönümü? Bursa elektrik kesintisi! 4 Ocak Osmangazi, Nilüfer, Gemlik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi! 4 Ocak Yunusemre, Turgutlu, Salihli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 4 Ocak Şahinbey, Nizip, Nurdağı elektrik kesintisi listesi Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 4 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 4 Ocak Cumartesi Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.