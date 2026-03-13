Kastamonu'da 24 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde 24 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Araç İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, çeşitli suçlardan toplamda 24 yıl 7 ay hapis cezası bulunan E.S. yakalandı. Ekipler tarafından gözaltına alınan E.S. işlemlerinin ardından tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı