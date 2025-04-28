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22 Yıl Hapis Cezası Olan Kadın Zanlı Ankara'da Yakalandı

22 Yıl Hapis Cezası Olan Kadın Zanlı Ankara'da Yakalandı
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Ankara'da işlediği ev hırsızlık suçları nedeniyle kesinleşmiş 22 yıl hapis cezası bulunan kadın zanlı E.U. yakalandı. Akyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu gözaltına alınan E.U., cezaevine gönderildi.

Ankara'da işlediği hırsızlık suçları nedeniyle hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası verilen kadın zanlı yakalandı.

Akyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir süredir ev hırsızlıklarına karıştığı belirlenen ve hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.U.'yu takibe aldı. Sürdürülen titiz çalışma sonucunda E.U., ekipler tarafından yakalandı. Yakalanan şahıs işlemlerinin ardından cezaevine teslim gönderildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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