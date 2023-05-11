20 yaşındaki genç trafik kazasında hayatını kaybetti

Niğde'nin Bor İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Bor İlçesi Dink Mahallesinde 20 yaşındaki Mert Şahin'in kullandığı motosiklet otomobil ile çarpıştı. Kazada ağır yaralanan genç ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Mert Şahin'in Kavuklu köyünde toprağa verildi. - NİĞDE