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20 yaşındaki genç trafik kazasında hayatını kaybetti

20 yaşındaki genç trafik kazasında hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Niğde'nin Bor İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Niğde'nin Bor İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Bor İlçesi Dink Mahallesinde 20 yaşındaki Mert Şahin'in kullandığı motosiklet otomobil ile çarpıştı. Kazada ağır yaralanan genç ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Mert Şahin'in Kavuklu köyünde toprağa verildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mert Şahin Niğde Bor 3. Sayfa Haberler

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