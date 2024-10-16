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2 genç kızı katleden cani Semih Çelik'in hastane raporları ortaya çıktı

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İstanbul'da Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i vahşice katledip surlardan atlayarak intihar eden 19 yaşındaki cani Semih Çelik'in 2022 yılındaki hastane raporları ortaya çıktı. Ailenin açıkça ihmalde bulunduğunu gözler önüne seren raporda Çelik'in bir yakını tarafından gözetim altında tutulması gerektiğine vurgu yapıldığı görüldü.

19 yaşındaki cani Semih Çelik, Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i vahşice katlettikten sonra surlardan atlayarak intihar etmiş ve Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu.

İHMALLER ZİNCİRİ

Surlarda yaşanan vahşetle ilgili dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. Katil Semih Çelik'in 2022 yılındaki hastane raporuna ulaşılırken detaylar ailenin açık ihmallerini gözler önüne serdi. 2022 yılının şubat ayında yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle kendisini bıçaklayan Çelik'in, hastanede tedavi altına alındığı ve konuyla ilgili rapor hazırlandığı öğrenildi.

2 genç kızı katleden cani Semih Çelik'in hastane raporları ortaya çıktı

"YAKINI TARAFINDAN GÖZETİM ALTINDA TUTULMALI"

Ekol TV'nin ulaştığı raporda cani Semih Çelik'in psikolojik sorunlar yaşadığı ve "her an bir yakını tarafından gözetim altında tutulması" gerektiği belirtildi.

Şizofreni tedavisinde kullanılan ilaçların da yazıldığı Çelik'in bu ilaçları da düzensiz kullandığı ve serviste refakatçisi olmadan yalnız bırakılmasının bile riskli olabileceği not edildi. Raporla birlikte çocuklarının durumundan haberdar olan ailenin buna rağmen Çelik'i yalnız bıraktığı anlaşılırken, 19 yaşındaki cani bu ihmallerden tam 2 yıl sonra iki genç kızı vahşice öldürüp hayatına son verdi.

2 genç kızı katleden cani Semih Çelik'in hastane raporları ortaya çıktı
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa

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