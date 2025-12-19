Şırnak'ta 19 yıl hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

Şırnak'ta 19 yıl 11 ay hapis cezası bulunan zanlı yakalanarak tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu hakkında dolandırıcılık ile bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçlarından 10 ayrı dosyası ve toplamda 19 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Y.E. isimli şahıs, Yeşilyurt Mahallesi 1102. Sokak üzerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından Şırnak Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi. - ŞIRNAK