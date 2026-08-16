Zonguldak'ta Bıçaklı Kavga: 19 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ta iki genç arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan 19 yaşındaki Celal Can Er hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Bahçelievler Mahallesi Zambak Sokak üzerinde yaşanan olayda Celal Can Er ve şüpheli Y.E.C. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma başladı.

Büyüyen tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Y.E.C.'nin bıçakla yaraladığı Er, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz genç doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından yakalanan zanlı, polis ekipleri tarafından emniyetteki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi.

Y.E.C. nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Celal Can Er'in cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı