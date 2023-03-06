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19 yaşındaki genç babasının boğazını keserek öldürdü

3. Sayfa Haberleri

19 yaşındaki genç babasının boğazını keserek öldürdü

Bartın'da psikolojik sorunları olan genç kendine zarar vermek isterken müdahale eden babasının boğazını kesip ölümüne neden oldu.

Bartın'da psikolojik sorunları olan genç kendine zarar vermek isterken müdahale eden babasının boğazını kesip ölümüne neden oldu.

Olay, gece saatlerinde Bartın'ın Amasra İlçesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre 19 yaşındaki psikolojik sorunları olan E.K. bıçakla kendine zarar vermek isterken bu sırada kendisine engel olmaya çalışan babası Esat Köse'yi (44) boğazından, annesi G.K.'yı da (42) kolundan yaraladı.

Olayın ardından ihbar üzerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı baba Esat Köse ve anne G.K. ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Boğazından yaralanan Esat Köse tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Anne G.K.'nın tedavisi devam ederken E.K. ise emniyet ekiplerince gözaltına alındı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Amasra Bartın 3. Sayfa Haberler

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