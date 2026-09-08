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18 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan şahıs Dalaman’da yakalandı

18 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan şahıs Dalaman’da yakalandı
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Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ekiplerinin il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürdüğü çalışmalarda, hakkında kasten öldürme suçundan kesinleşmiş 18 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ekiplerinin il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürdüğü çalışmalarda, hakkında kasten öldürme suçundan kesinleşmiş 18 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kars İlamat ve İnfaz Bürosunca 'Kasten öldürme' suçundan 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.A., Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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