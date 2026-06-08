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İzmir'de 18 yıl hapisle aranan firari Aliağa'da yakalandı

İzmir'de 18 yıl hapisle aranan firari Aliağa'da yakalandı
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Uyuşturucu ticareti suçundan 18 yıl 11 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Ö.K., İzmir'in Aliağa ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalandı.

Hakkında 18 yıl 11 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari İzmir'in Aliağa ilçesinde yakalandı.

Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında harekete geçti. Ekiplerin titiz takibi sonucu, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan hakkında 18 yıl 11 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.K. yakalandı. Gözaltına alınan Ö.K.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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