17 yıl cezası bulunan ev faresi yakayı ele verdi

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 1 şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda evden hırsızlık suçundan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Ç. yakalandı.

Yakalanan şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.