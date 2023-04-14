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160 litre zeytinyağı çaldı, yakalandı

160 litre zeytinyağı çaldı, yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir çiftlik evinden 160 litre zeytinyağı çalan şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir çiftlik evinden 160 litre zeytinyağı çalan şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şevketiye Mahallesi'nde bir şahsa ait çiftlik evinden 160 litre zeytinyağı çalınması olayının ardından jandarma ekipleri çalışma başlattı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Asayiş Timlerince olay yerinde ve çevresinde elde edilen deliller, tanık ve kamera araştırması sonucunda bir şüpheli şahıs tarafından gündüz vakti motosiklet ile çiftlik etrafında keşif yapıldığı, aynı günün akşamında ise araç ile zeytinyağlarını çaldığı tespit edildi. Şüpheli şahıs yakalanırken, olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Efeler Aydın 3. Sayfa Haberler

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