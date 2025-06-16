16 Yıl Sonra Çözülen Kasten Öldürme Olayında 2 Tutuklama

Tekirdağ'da 2009 yılında işlenen ve faili meçhul kalan kasten öldürme olayında, JASAT ekiplerinin titiz çalışmasıyla 16 yıl sonra 2 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karahisarlı Mahallesi kırsalında 1 Aralık 2009 tarihinde insana ait kemik parçalarının bulunmasının ardından başlatılan soruşturma, Jandarma Suç Araştırma Timleri'nin (JASAT) uzun soluklu çalışmaları sonucu çözüldü. O dönem faili meçhul olarak kayıtlara geçen olayla ilgili 2024 yılında projeli dosya açılarak yeniden inceleme başlatıldı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT Timleri tarafından yürütülen teknik takip, tanık beyanları ve yapılan araştırmalar neticesinde, olayın şüphelileri İ.B. ve O.G. isimli şahıslar olarak belirlendi. Yapılan kriminal çalışmalar sonucunda, bulunan kemiklerin Necip Kısa adlı vatandaşa ait olduğu ve şahsın kafatasına alınan darbeler sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında; iddiaya göre İ.B.'nin 1 Ağustos 2009 tarihinde Necip Kısa'yı alacak verecek meselesi yüzünden öldürüp cesedini kırsala attığı, O.G.'nin ise suça tanıklık ettiği belirlendi. Şüpheliler, 25 Nisan 2025 tarihinde Ordu'nun Fatsa ve Kumru ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan iki zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ