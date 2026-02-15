Haberler

Manisa'da motosiklet devrildi: 16 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Güncelleme:
Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 16 yaşındaki A.Ö. hayatını kaybetti. Devrilen motosikletin sürücüsü, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 16 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Adala Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dombaylı Mahallesi'nden Adala yönüne seyir halinde olan A.Ö. (16) idaresindeki 45 AHT 836 plakalı motosiklet, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada A.Ö. ağır yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Acı haber, başta ailesi olmak üzere yakınlarını ve arkadaşlarını yasa boğdu.

Hayatını kaybeden A.Ö.'nün Salihli Ahmet Yesevi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

