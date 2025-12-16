Haberler

Dur ihtarına uymadı, 95 bin 183 TL cezai işlem uygulandı

Dur ihtarına uymadı, 95 bin 183 TL cezai işlem uygulandı
Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, polisin dur ihtarına uymayan 15 yaşındaki sürücü, 10 kilometre süren kovalamacanın ardından yakalandı. Sürücüye toplamda 95 bin 183 TL ceza uygulandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan 15 yaşındaki sürücü, 10 kilometre süren kovalamaca sonucu yakalandı. Kaçan sürücü polis aracına da çarparak zarar verdi. 95 bin 183 TL cezai işlem uygulandı.

İnegöl ilçesi Osmaniye Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri, şüphelendikleri 16 BDV 355 plakalı cipin sürücüsüne dur ihtarında bulundu. Polisin dur ihtarına uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı. Polis ekipleri de sürücünün peşine düştü. Kovalamaca sırasında geri manevra yapan sürücü, polis aracına da çarparak zarar verdi. 10 kilometre süren kovalamacada aracının önü kesilerek durdurulan sürücü yakalandı. Sürücü 15 yaşındaki Y.A.'ya ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 678 TL ve aracın sahibine de aynı ceza uygulandı. Ayrıca sürücüye dur ihtarına uymamaktan 2 bin 167 TL, sürekli şerit değiştirmekten 9 bin 267 TL, drift atmaktan 46 bin 393 TL cezai işlem uygulandı. Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Araç çekici yardımıyla otoparka çekildi. - BURSA

