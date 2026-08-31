İnegöl'de 15 Yaşındaki Genci Darbeden Şüpheli Tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan kavgada 15 yaşındaki çocuğu darbeden 16 yaşındaki şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gençler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında 15 yaşındaki H.H. darbedilerek yaralandı.

Çevrede bulunanların yardımıyla özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülen gencin yapılan kontrollerinde çenesinde kırık olduğu belirlendi. H.H., hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla ambulansla Bursa'daki bir hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli M.K.'yi (16) yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı