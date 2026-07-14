81 ilde 100 etkinlikle 15 Temmuz anılacak

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 15 Temmuz'un 10'uncu yıl dönümünde 81 ilde 100 etkinlik düzenleneceğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından 'irade bizim zafer bizim' notuyla yaptığı paylaşımda, 15 Temmuz'un Türk milletinin; bağımsızlığına, demokrasisine ve istiklaline canı pahasına sahip çıktığı tarihi bir direniş olduğunu aktararak şu ifadelere yer verdi:

"Kalpleri mühürlenmiş hainler; Gazi Meclisimizi, Ankara Emniyet Müdürlüğümüzü, Havacılık Daire Başkanlığımızı ve Özel Harekat Başkanlığımızı bombaladı. Fakat bu milletin imanını, cesaretini ve Cenab-ı Allah'ın yardımını hesaba katmadı. Milletimiz korkmadı. Boyun eğmedi. Vatanına, bayrağına ve iradesine canı pahasına sahip çıktı. Bu büyük direnişin 10'uncu yılında, İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda 81 ilimizde 100 etkinlik düzenleyeceğiz. Valiliklerimiz; Jandarma Genel Komutanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğümüz, Sahil Güvenlik Komutanlığımız, Göç İdaresi Başkanlığımız ve AFAD Başkanlığımız karada, havada ve denizde düzenleyeceği programlarla milletimizin 15 Temmuz'da ortaya koyduğu sarsılmaz iradeyi bir kez daha güçlü biçimde ortaya koyacak. Güne Karşıyaka Şehitliğimizde başlayacağız. Aziz şehitlerimizi rahmetle anacak; şehit ailelerimiz ve gazilerimizle beraber olacağız. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise 15 Temmuz'un en acı anlarının yaşandığı noktalarda olacağız"

"Acıyı tazelemek için değil; o büyük fedakarlığı hafızamızda ve yüreğimizde yaşatmak için orada olacağız"

22.15'te Ankara Emniyet Müdürlüğünde, 23.08'de Havacılık Daire Başkanlığında, 23.58'de Özel Harekat Başkanlığında program olacağını belirten Çiftçi, "Bombaların düştüğü yerde Bombaların düştüğü saatte Acıyı tazelemek için değil; o büyük fedakarlığı hafızamızda ve yüreğimizde yaşatmak için orada olacağız. Rabbim aziz şehitlerimize rahmet eylesin. Kahraman gazilerimize sağlık, afiyet ve hayırlı ömürler nasip etsin. 81 ilde, 100 etkinlikle aynı ruhu yaşatacağız. Unutmayacağız. Unutturmayacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı