15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde zikzak çizerek trafiği tehlikeye düşüren sürücü gözaltına alındı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde seyir halinde olan ve zikzaklar çizerek trafiği tehlikeye düşüren lüks araç sürücüsü gözaltına alındı.

İstanbul'da geçtiğimiz gün meydana gelen olayda, lüks araç sürücüsü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde zikzaklar çizerek trafiği tehlikeye düşürdü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde şerit değiştirmenin yasak olmasına rağmen sürücü sürekli zikzaklar çizerek bir süre yoluna devam etti. Lüks araç içerisinde camda sarkan şahıslarında olduğu görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde kimliği tespit edilen sürücü E.A., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan sürücü daha sonra adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL