15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıkan bir kişi hareketliliğe neden oldu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıkan bir kişi hareketliliğe neden oldu
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İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıkan bir kişi, iddiaya göre etrafa tehditler savurunca hareketli anlar yaşandı.

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıkan bir kişi, iddiaya göre etrafa tehditler savurunca hareketli anlar yaşandı. Köprüde Avrupa Yakası istikametinden Anadolu Yakası istikametine trafik akışı kısa süreliğine dururken, şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 12.30 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde meydana geldi. Köprüye çıkan bir kişi iddiaya göre etrafa tehditler savurdu. Şüpheliyi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, trafik de Avrupa Yakası istikametinden Anadolu Yakası istikametine kısa süreliğine durdu. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı gözaltına alırken, trafik akışı da bir süre sonra normale döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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