13 yıldır aranan firari şahıs yakalandı

Çorum'da, 13 yıldır firari olarak aranan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışmalar kapsamında 13 yıldır firari olarak aranan T.A. (55) isimli şahsın, Çorum'da olduğu tespit edildi. "Hırsızlık", "resmi belgede sahtecilik", "başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üretme, satma, devretme, satın alma veya kabul etme", "dolandırıcılık" ve "kamu görevlileriyle ilişkisi olduğu bahanesiyle iş yaptırma vaadiyle dolandırıcılık suçlarından toplam 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 10 bin 20 TL para cezası bulunduğu belirlenen şahıs ekipler tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı