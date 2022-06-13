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13 yaşındaki çocuk atık su kanalına düşerek hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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13 yaşındaki çocuk atık su kanalına düşerek hayatını kaybetti Aksaray'da arkadaşlarıyla oyun oynarken atık su kanalına düşen 13 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.

13 yaşındaki çocuk atık su kanalına düşerek hayatını kaybetti

AKSARAY - Aksaray'da arkadaşlarıyla oyun oynarken atık su kanalına düşen 13 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Aksaray'ın Eskil İlçesine bağlı Eşmekaya beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, beldenin atık su kanalı etrafında arkadaşlarıyla oyun oynayan 13 yaşındaki Seyit Bozlak, kanal etrafında aniden dengesini kaybederek atık su kanalına düştü. Yaklaşık 1 metre derinlikteki su dolu atık su kanalına düşen çocuk suda çırpınırken, arkadaşları hemen ailelerine haber verdi. Kanala gelen aileler çocuğu bulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine İl Afet Acil, 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ve kurtarma ekipleri kepçe ve iş makinelerinin de yardımıyla kanalda çocuğun cansız bedenine ulaştı. Boğularak ölen çocuk kanaldan çıkartılarak otopsi yapılmak üzere ambulansla Eskil İlçe Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin geniş çaplı araştırma başlattığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Yasin Can - 3. Sayfa

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