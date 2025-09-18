117 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Tokat'ta Yakalandı
Tokat'ta hakkında 117 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.E.Ç., JASAT ekiplerinin titiz takibi sonucu yakalanarak adli makamlara teslim edildi.
Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı. Hakkında 38 farklı suç dosyasından toplam 117 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.E.Ç., jandarma dedektifleri JASAT'ın yürüttüğü fiziki ve teknik takip sonucu saklandığı yerde yakalandı. Firari hükümlü, karakoldaki işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi. - TOKAT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa