112'yi arayıp "intihar edeceğim" dedi, eve gelen ekipler korkunç manzarayla karşılaştı 3. Sayfa Haberleri Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir kişinin 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak intihar edeceğini söylemesi üzerine bölgeye gelen ekipler, şahsın cesediyle karşılaştı. Manisa'daevli ve 3 çocuk babası Ali E. (43), 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak intihar edeceğini söyledikten sonra telefonu kapattı. Bölgeye sevk edilen ekipler, Ali E.'nin kanlar içinde yerde yattığını gördü. CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI Yapılan incelemede Ali E.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ali E.'nin cansız bedeni morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 112 Acil Çağrı Turgutlu Manisa 3. Sayfa Güncel Haberler

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