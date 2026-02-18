Haberler

Aydın'da 11 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Aydın'da 11 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
Güncelleme:
Aydın'ın Efeler ilçesinde kasten yaralama neticesi ölüme sebep olma suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan M.A.Ö. isimli şahıs, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde Kasten Yaralama Neticesi Ölüme Sebep Olma suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerinin çalışması ile yakalandı.

Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak çalışmalar devam ediyor. Yapılan çalışmalarda Kasten Yaralama Neticesi Ölüme Sebep Olma suçundan 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranması bulunan M.A.Ö. isimli şahıs yakalanırken, gerekli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - AYDIN

