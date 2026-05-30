Sosyal medyada müstehcen içerikleri paylaşılan 11 yaşındaki kızın ailesine gözaltı

Sosyal medyada 11 yaşındaki bir kızın müstehcen görüntülerinin paylaşıldığı ihbarı üzerine anne ve baba hakkında gözaltı kararı verildi. Babanın çeşitli suçlardan hükümlü olduğu öğrenildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında 29 Mayıs tarihinde sosyal medya üzerinden yaşı küçük bir çocuğa ait müstehcen içeriklerin paylaşıldığına yönelik ihbarda bulunulması üzerine yapılan incelemelerde mağdur çocuk A.A.'nın 2015 doğumlu olduğu, şüphelilerin ise anne G.A. ve baba Y.A. olduğu tespit edildi.

Şüpheli Y.A.'nın çeşitli suçlardan hükümlü olarak ceza infaz kurumunda bulunduğu anlaşıldı. Başsavcılığın talimatı doğrultusunda şüpheli anne G.A. ise gözaltına alındı. Mağdur A.A., adli işlemler yapılmak üzere İzmir Çocuk İzlem Merkezi'ne sevk edildi. Mağdur çocuğun pedagog eşliğinde ifadesinin alınmasına ve gerekli koruma tedbirlerinin uygulanmasına yönelik çalışma devam ediyor.

Olayla ilgili dijital materyallere el konularak inceleme yapılmasına ve muhtemel diğer şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Soruşturma, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir İl Emniyet Asayiş Şube ve Çocuk Şube Müdürlükleri tarafından çok yönlü olarak devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
