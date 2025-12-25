TBMM'de kabul edilen 11. Yargı Paketi'nin yürürlüğe girmesiyle Sincan Ceza İnfaz Kurumu'nda tahliyeler başladı.

Kamuoyunda 11'inci Yargı Paketi olarak bilinen "Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin TBMM'de kabul edilerek Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından cezaevlerinde tahliyeler başladı. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde tahliyeler başlarken, mahkum yakınları cezaevi önünde yakınlarını bekledi. Tahliye kararıyla mutlu olduklarını ifade eden mahkum yakınları, yaşadıkları sevinci dile getirdi.

Çocuklarıyla eşinin tahliyesini beklediklerini ifade eden Mesut Arsoy, "Çıkacakları için mutluyuz. Milletvekillerimize de çok teşekkür ederiz" derken, yakınını bekleyen Satılmış Direk ise, "Mutluyuz, inşallah Türk millet adına hayırlara vesile olur. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.

"Herkesi ailesine kavuşturdular"

Cezaevinden tahliye olacak yakınları için mutlu olduğunu belirten Haydar Ali Deligöz ise, "Cezaevinde babam ve kardeşim var, onları dört gözle bekliyoruz. Onlar da çıktığı zaman daha güzel bir yaşam süreceğiz. Emeği geçenlerin ellerine sağlık. Herkesi ailesine kavuşturdular" şeklinde konuştu.

Tahliye olmasından dolayı mutlu olduğunu ifade İsa Aslan da, "Çok sevinçliyim, emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. - ANKARA