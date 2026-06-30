İçişleri Bakanlığı, 11 ildeki 362 uyuşturucu tacirine yakalama kararı verildiğini bildirdi

İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa merkezli 11 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlar çerçevesinde 362 şüpheli hakkında yakalama kararı verildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şanlıurfa merkezli 11 ilde, polisimiz tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik bu sabah düzenlenen operasyonlar kapsamında 362 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, mahalle ve sokaklarda tezgah niteliğinde kurulan satış noktalarında uyuşturucu madde ticareti yaptıkları, hiyerarşik yapı içerisinde organize biçimde hareket ettikleri tespit edilen suç yapılanmalarına yönelik yaklaşık 5 ay süren çok yönlü teknik takip analiz ve delil elde etme çalışmaları gerçekleştirildi. Bu çalışmaların ardından bugün Şanlıurfa merkezli Ankara, İstanbul, Antalya, Tekirdağ, Mardin, Balıkesir, Aydın, Mersin, Muğla ve Kütahya olmak üzere toplam 11 ilde, 251 ayrı adrese yönelik; 2 bin 309 polis, 500 ekip, 1 helikopter, 1 dron ve 5 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla eş zamanlı operasyonlar düzenlendi" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı