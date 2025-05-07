108 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Zanlı Hatay'da Tutuklandı

5 suç dosyasından toplamda 108 yıl hapis cezasıyla aranan zanlı tutuklandı

HATAY - Hatay'da cinsel istismar suçu da dahil çeşitli suçlardan aranan ve toplamda 108 yıl 11 ay hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısları yakalamaya yönelik çalışmalarına aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede 05 Mayıs tarihinde yapılan çalışmada Mansurlu Mahallesi'nde; 12 yaşını tamamlamamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı, çocuğun nitelikli cinsel İstismarı ve cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından oluşan 5 dosyadan toplamda 108 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan şahıs M.S. yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan şahıs M.S., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.