10 Yıldır Kayıp Olan Mehmet'in Cinayet Şüphesiyle Eski Eşi ve 2 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

10 Yıldır Kayıp Olan Mehmet'in Cinayet Şüphesiyle Eski Eşi ve 2 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
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Isparta'nın Senirkent ilçesinde 10 yıl önce kaybolan Mehmet Çetin'in eski eşi Derya K. ve 2 kişi, cinayet şüphesiyle adliyeye sevk edildi. Soruşturma, Mehmet Çetin'in öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerine yoğunlaşırken, gözaltına alınan şüphelilerin sorguları tamamlandı.

10 yıldır kayıp olarak aranan Mehmet'in eski eşi ve 2 şüpheli cinayet şüphesiyle adliyeye sevk edildi

ISPARTA - Isparta'nın Senirkent ilçesinde 10 yıl önce kaybolan Mehmet Çetin'in öldürülmüş olabileceği şüphesiyle gözaltına alınan eski eşi Derya K. ile 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Isparta'nın Senirkent ilçesine bağlı Büyükkabaca beldesinde 2015 yılında kaybolan Mehmet Çetin'in akıbetine ilişkin 10 yıl sonra yeni bir gelişme yaşandı. Ailesinin bu yıl nisan ayında İstanbul'da katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalar sonrası, Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Mehmet Çetin'in öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duran ekipler, şüpheli olarak eski eşi Derya K. ile belde sakinlerinden Bekir B. ve Bayram A.'yı takibe aldı. 3 şüpheli, salı günü televizyon programının canlı yayını sırasında İstanbul'da gözaltına alındı.

İstanbul'dan Isparta'ya getirilen şüpheliler, emniyette 4 gün süren sorgularının ardından bugün öğle saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAİK GÜVEN YILMAZ - 3.Sayfa
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