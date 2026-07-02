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Yürek dağlayan görüntüler: 10 gün önce dünyaevine giren Furkan'dan geriye bu anlar kaldı

Yürek dağlayan görüntüler: 10 gün önce dünyaevine giren Furkan'dan geriye bu anlar kaldı
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde trafik kazasında yaralanan sürücüye yardım etmek isteyen 26 yaşındaki Furkan Alan, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Henüz 10 gün önce evlenen gencin düğün görüntüleri ortaya çıktı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, trafik kazasında yaralanan sürücüye yardım etmek isterken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 26 yaşındaki Furkan Alan'ın düğün görüntüleri ortaya çıktı. Henüz 10 gün önce dünyaevine giren gencin mutluluk dolu anları, cenazesinin ardından izleyenlerin yüreğini dağladı.

Çepni Mahallesi yolunda meydana gelen kazada, O.U. idaresindeki 16 AJF 701 plakalı otomobil elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü ağır yaralanırken, olayı gören Furkan Alan yardım etmek için aracını durdurdu. Ancak devrilen elektrik direğinden yayılan akıma kapılan 26 yaşındaki genç, olay yerinde hayatını kaybetti.

Facianın ardından Furkan Alan'ın yalnızca 10 gün önce evlendiği öğrenildi. Genç adam için Yunuseli Mahallesi Hacı İbrahim Bostancı Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Ailesi, genç eşi ve yakınları tabutunun başında gözyaşlarına boğulurken, cenazeye katılan yüzlerce kişi Furkan Alan'ı son yolculuğuna uğurladı. Kılınan cenaze namazının ardından Alan'ın naaşı Hasköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan, Furkan Alan'ın düğününe ait görüntüler de ortaya çıktı. Daha 10 gün önce mutluluk içinde eşiyle birlikte araçta bulunurken, sevdikleriyle en mutlu gününü kutladığı anlar, yaşanan acı olayın ardından yürekleri burktu. Kısa süre önce yeni bir hayata adım atan Furkan Alan'ın yardım etmek isterken hayatını kaybetmesi, Bursa'da derin üzüntüye neden oldu.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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