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1 Mayıs'ta Ankara'da araç trafiğine kapatılacak noktalar belli oldu

1 Mayıs'ta Ankara'da araç trafiğine kapatılacak noktalar belli oldu
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Ankara Emniyet Müdürlüğü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde yapılacak etkinlikler nedeniyle kentteki bazı noktaların araç trafiğine kapatılacağını açıkladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri nedeniyle bu akşam saat 23.00'ten itibaren trafiğe kapatılacak yolları açıkladı.

İŞTE TRAFİĞE KAPATILACAK NOKTALAR

Buna göre yarın Kolej Kavşak, Anıtpark ve Anadolu Meydanı'nda düzenlenecek etkinliklerle ilgili alınacak emniyet tedbirleri kapsamında 30 Nisan saat 23.00'ten itibaren ihtiyaç olması halinde Anıt Caddesi'nin Turgut Reis Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nin Şehit H. Temel Kuğuoğlu Sokak ile Akdeniz Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı etkinlikler sona erene kadar trafiğe kapatılacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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