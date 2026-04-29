1 kişinin öldüğü ve 1 kişinin de yaralandığı olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Eskişehir'de 1 kişinin öldüğü ve 1 kişinin de yaralandığı kavga olayıyla ilgili yakalanan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Geçtiğimiz gece saatlerinde Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi Eti caddesi bulunan boş arazide iki taraf arasında yan bakma konusundan çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda bacağından ve göğsünden bıçaklanan 25 yaşındaki Mehmet Can Deneklisoy hayatını kaybederken, göğsünden hafif şekilde yaralanan M.B.(26) ise yaralandı. Polisin çalışmaları sonucu gözaltına alınan E.T. (25), Y.C.T. (23) ve A.A.Y. (23) isimli şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi ve akabinde adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

