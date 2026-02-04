Haberler

Akıl almaz kaza: Kamyonetler çarpıştı, savrulan stepne yayayı ağır yaraladı

Sakarya'nın Erenler ilçesi D-650 karayolunda iki kamyonetin çarpışması neticesinde fırlayan stepne, kaldırımda yürüyen kadına çarptı. Meydana gelen kazada kadın, ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

Küpçüler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sürücülerini isimleri henüz öğrenilemeyen 52 FU 725 plakalı kamyonet ile 55 ACN 280 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçların birinden fırlayan stepne kaldırımda yürüyen H.G. isimli kadına çarparak yaralanmasına sebep olurken aynı zamanda park halindeki bir minibüste de maddi hasara yol açtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı hastaneye sevk etti. Olay yeri inceleme ekipleri ise kazaya karışan her iki araçta detaylı inceleme gerçekleştirirken trafik kontrollü şekilde tek şeritten sağlandı. Ekiplerin çalışmasının ve araçların kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine dönerken hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
