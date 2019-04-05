3 Kişinin Öldüğü Muhtarlık Kavgasına 7 Tutuklama

GAZİANTEP'te, pazar günü yapılan seçimlerde mevcut muhtarın oğlu tarafından muhtar adayı ve 2 kardeşinin öldürülmesinin ardından yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 15 kişiden 7'si tutuklandı.

Merkez Şehitkamil ilçesinin kırsal Köksalan Mahallesi'nde pazar günü yapılan seçimlerde mevcut muhtar ve aday olan Süleyman Oğuz'un oğlu Cuma Oğuz, babasının karşısına aday olan Süleyman Kaplan ile tartıştı. Tartışma sırasında Cuma Oğuz, yanındaki tabancayla muhtar adayı Süleyman Kaplan (42) ile kardeşleri Eyyüp (34) ve Adem Kaplan'a (29) ateş açtı. Jandarma ekipleri, teslim olması yönündeki çağrısına ateşle karşılık veren Cuma Oğuz'u vurarak etkisiz hale getirdi. Olayın ardından hastaneye getirilen yaralı Kaplan kardeşler doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı, Cuma Oğuz ise yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Bu sırada olayı duyarak hastaneye gelen Kaplan ve Oğuz ailesi mensupları arasında çıkan tartışmada ise 6 kişi bıçakla yaralandı.

Yaşananların ardından soruşturma başlatan polis ekipleri, olaylara karıştığı saptanan 15 kişiyi, düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan şüphelilerden biri savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 14 kişi ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan 7 şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverilirken, 7 kişi ise tutuklanarak cezaevine konuldu. - Gaziantep

Kaynak: DHA