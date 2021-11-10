Son dakika haber | 3 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ 19 KİŞİNİN YARALANDIĞI SERVİS KAZASINDA 'HIZ' İDDİASI
Edinilen son dakika haberine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen kazada yaşamını yitiren lise 1. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Mert Efe Akıllı son yolculuğuna uğurlandı.
ÇAYIROVA, KOCAELİ (DHA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen kazada yaşamını yitiren lise 1. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Mert Efe Akıllı son yolculuğuna uğurlandı. Çayırova Fatih Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, ilçe belediye başkanları, yaşamını yitiren Mert Efe Akıllı'nın babası Güven Akıllı, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mert Efe'nin cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Pelitli Mezarlığı'nda toprağa verildi.