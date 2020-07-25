3 gün önce nikah yapan genç çifti kaza ayırdı
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3 gün önce nikah yapan genç çifti kaza ayırdı

3 gün önce nikah yapan genç çifti kaza ayırdı 21 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti Yolun karşısına geçmek isteyen nikahlı çifti ölüm ayırdı Yakın bir tarihte düğün yapacakları öğrenilen çiftten geriye sosyal medyadaki fotoğrafları kaldı Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde sürücüsünün...

3 gün önce nikah yapan genç çifti kaza ayırdı
25.07.2020 17:20 | Son Güncelleme: 25.07.2020 17:42

3 gün önce nikah yapan genç çifti kaza ayırdı

21 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti

Yolun karşısına geçmek isteyen nikahlı çifti ölüm ayırdı

Yakın bir tarihte düğün yapacakları öğrenilen çiftten geriye sosyal medyadaki fotoğrafları kaldı

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan araç 3 gün önce nikah yapan genç çifte çarptı. Yakın bir zamanda düğün yapacakları öğrenilen çiftten 21 yaşındaki Hande Şeker, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, 26 yaşındaki nikahlı eşi Hakan Şeker'in ise hayati tehlikesi sürüyor.

Kaza, saat 12.45 sıralarında Adapazarı ilçesi Dağdibi Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karasu istikametine doğru seyir halindeki Mehmet C. idaresindeki 54 BN 696 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan araç, yolun karşısına geçmekte olan 26 yaşındaki Hakan Şeker ile 21 yaşındaki Hande Şeker'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle 3 gün önce nişan yaptıkları öğrenilen çift yola savrulurken, araç ise devrildi.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Hande Şeker ve Hakan Şeker, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan müdahale sonrasında Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 21 yaşındaki Hande Şeker burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Hakan Şeker'in ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, 3 gün önce resmi nikahları kıyılan çiftin yakın bir tarihte düğün yapacakları öğrenildi. Çiftten geriye ise 3 gün önce kıydıkları nikahta çekildikleri fotoğrafları kaldı. Olay ile ilgili inceleme başlatılırken, sürücü gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

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