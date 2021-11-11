3 gence elle tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı - Haberler
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3 gence elle tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı

Demirören Haber Ajansı / Sinan Kabatepe - Haberler | Güncel
3 gence elle tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 3 gence elle tacizde bulunduğu iddia edilen İ.C., gözaltına alındı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 3 gence elle  tacizde bulunduğu iddia edilen İ.C., gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde eski terminal içinde meydana geldi. İ.C. adlı erkeğin, iddiaya göre 3 gence elle tacizde bulunduğu iddiasıyla polise ihbarda bulunuldu. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, İ.C.'yi gözaltına aldı. Cinsel tacize uğradığı iddia edilen 3 genç ise durumu anlatarak İ.C.'den şikayetçi olduklarını söyledi. Gözaltına alınan İ.Ç., işlemleri için polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.


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