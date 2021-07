3. dünya savaşı ne zaman çıkacak? Üçüncü dünya savaşı tahminleri ve savaşacak ülkeler hangileri olacak?

Gündemde yer alan konulardan birisi de 3. dünya savaşının çıkış tarihi oldu. ABD'li emekli amiral James Stavridis ve gazeteci Elliot Ackerman'ın kaleme aldığı "2034: A Novel of the Next World War" isimli kitapta, üçüncü dünya savaşının 2034 yılında çıkacağı tahmin edildi. Peki, 3. dünya savaşı ne zaman, hangi ülkeler arasında yapılacak? 3. dünya savaşına hangi ülkeler katılıyor, Türkiye katılacak mı? Yapılan tüm tahminler haberimizde...