3. dünya savaşı ne zaman çıkacak? Üçüncü dünya savaşı tahminleri ve savaşacak ülkeler hangileri olacak?

Gündemde yer alan konulardan birisi de 3. dünya savaşının çıkış tarihi oldu. ABD'li emekli amiral James Stavridis ve gazeteci Elliot Ackerman'ın kaleme aldığı "2034: A Novel of the Next World War" isimli kitapta, üçüncü dünya savaşının 2034 yılında çıkacağı tahmin edildi. Peki, 3. dünya savaşı ne zaman, hangi ülkeler arasında yapılacak? 3. dünya savaşına hangi ülkeler katılıyor, Türkiye katılacak mı? Yapılan tüm tahminler haberimizde...

3. dünya savaşı ne zaman çıkıyor? 1. ve 2. dünya savaşları ne zaman yapıldı? Üçüncü dünya savaşı hangi iki ülke arasında olacak? Peki, yapılan tahminlere göre 3. dünya savaşı ne zaman çıkacak? 3. dünya savaşı çıkacak mı? Detaylar sizlerle...

3. DÜNYA SAVAŞI NE ZAMAN ÇIKACAK?

ABD'li emekli amiral James Stavridis ve gazeteci Elliot Ackerman'ın kaleme aldığı "2034: A Novel of the Next World War" isimli kitapta, 2034'te ABD savaş gemilerinin Güney Çin Denizi'ne girmesiyle 3'üncü Dünya Savaşı başladığı senaryosu yer aldı. Kitaba göre savaşta insansız askeri araçlar ve hack saldırıları ön plana çıkacak.

Hürriyet'in haberine göre ABD'de yazılan bir kitap ise tehlikenin ne boyutta olduğuna dikkat çekiyor. Ülke basınında yer alan haberlere göre, '2034: A Novel of the Next World War' (2034 Dünya Savaşı senaryosu) isimli kitapta 'küresel yangın' olarak adlandırılan en kötü senaryoya yer veriliyor.

ABD'li emekli amiral James Stavridis ve gazeteci Elliot Ackerman'ın kaleme aldığı kitapta 2034'te ABD savaş gemilerinin Güney Çin Denizi'ne girmesiyle 3'üncü Dünya Savaşı başlıyor.

3. DÜNYA SAVAŞINDA HANGİ SİLAHLAR KULLANILACAK?

Kurgu temelli olan kitap böyle bir savaşın yaşanması durumunda hangi silahların kullanılabileceği hakkında da bilgiler sunuyor. Buna göre, savaş alanına otonom yani insansız askeri araçlar hakim olacak.

Stavridis ve Ackerman, konvansiyonel savaşın yanı sıra böyle bir çatışmada bir ilk yaşanacağı görüşünde. İkiliye göre, bu ölçekte bir savaşta iki taraf da düşman sistemlerini saf dışı bırakmak için geniş çaplı hack saldırıları düzenleyecek.

3. DÜNYA SAVAŞI HANGİ ÜLKELER ARASINDA OLACAK? TAHMİNLER NEDİR?

ABD'li emekli amiral James Stavridis ve gazeteci Elliot Ackerman'ın kaleme aldığı kitapta 2034'te ABD savaş gemilerinin Güney Çin Denizi'ne girmesiyle 3'üncü Dünya Savaşı başlıyor.

Politico'dan Maximilian Terhalle'ye göre ise ABD - Çin savaşı Rusya Devlet Başkanı Putin'in yıllardır beklediği fırsatı tabiri caizse altın tepside sunabilir.

"Bir ABD-Çin savaşı muhtemelen ABD'nin ekonomik ve askeri yeteneklerinin tamamını olmasa da çoğunu emecek ve sonuç olarak Avrupa'da caydırıcılık sağlama konusundaki güvenilirliğini büyük ölçüde baltalayacaktır" diyen Terhalle'ye göre, böyle bir çatışma Putin'e Rusya'nın 1991'de Soğuk Savaş'ın sonundaki yenilgisini telafi etmek için fırsat sağlayacak.

1. DÜNYA SAVAŞI NE ZAMAN YAPILDI?

I. Dünya Savaşı, 28 Temmuz 1914'te başlayan ve 11 Kasım 1918'de sona eren Avrupa merkezli küresel savaş.

2. DÜNYA SAVAŞI NE ZAMAN YAPILDI?

II. Dünya Savaşı, 1939'dan 1945'e kadar süren küresel savaş.