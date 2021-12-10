3 ayrı suçtan aranan zanlı uygulamada yakalandı

DÜZCE (İHA) - DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan yol kontrol uygulamasında üç ayrı suçtan yakalanan zanlı yakalandı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Jandarma ekipleri tarafından Gümüşova ilçe girişi D-100 karayolu üzerinde, KOM ekipleri tarafından öğlen saatlerinde yapılan yol emniyet ve kontrol faaliyetinde, kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama, kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak, görevi yaptırmamak için direnme suçlarından ayrı aranma kaydı bulunan K.T. isimli şahıs yakalandı. Yapılan tahkikat işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen K.T. tutuklanarak cezaevine konuldu. - DÜZCE

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