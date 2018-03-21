3. Adıyaman Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarının Tanıtım Toplantısı Yapıldı

Medya Trend Fuar ve Organizasyon Firması tarafından 18-22 Nisan tarihlerinde 3. Adıyaman Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı gerçekleştirilecek.

3. Adıyaman Gıda Tarım Fuarının tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Tanıtım toplantısına, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Adil Alan, Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan, Medya Trend Fuar ve Organizasyon Firması Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gül ile eşi Ayşe Gül, ilçe ziraat odası başkanları ve ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürleri katıldı.

Tanıtım toplantısının açılışında konuşan Firma Sorumlusu Mustafa Gül, "18- 22 Nisan'da Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarının 3.'sünü düzenleyeceğiz. Fuarın bütün çalışmalarını tamamladık, şuanda fuarımız tamamen dolu. Bu yıl düzenleyeceğimiz fuarda 120 firmamız yer alacak. Adıyaman dışından gelen 42 firma, Adıyaman ve ilçelerinden ise 78 firma katılacak. Şuanda Adıyaman fuarı bölgede çok ciddi bir yere sahip. Firma olarak bölgede ve Türkiye'de bütün fuarları inceliyoruz katılımcılarla görüşüyoruz ve fuar katılımcılarıyla yaptığımız görüşmelerde Adıyaman'ın fuarda göz bebekleri olduğunu dile getiriyorlar" dedi.

Daha sonra konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Adil Alan, "Bütün çiftçilerimizi fuarımıza bekliyoruz. Gelecek olan firmalar yeni teknoloji ürünlerini çiftçilerimizle buluşturacak. Adıyaman'da, son zamanlarda gelişmekte olan tarım ve hayvancılığı, bu düzenlenecek olan fuarda Türkiye'ye ve uluslararasına tanıtma fırsatımız olacak" ifadelerini kullandı.

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ise konuşmasında, "Daha önceden yapılan iki fuar yükselen bir trendle devam etmektedir. İl yapılan fuarda iyiydik, ikinci fuarda da daha iyi olduk. İnşallah 3.'ü fuarımızda daha da iyi olacağız ve fuarı üstlenen medya trende her geçen gün trendimizi yükseltmekte. Adıyaman Belediyesi olarak daha önceden destek verdiğimiz gibi bu fuarda da destek vermeye devam edeceğiz. Gıda tarım ve hayvancılık Adıyaman için oldukça önemli çünkü Adıyaman'ın gelir kaynakları büyük oranda gıda, tarım ve hayvancılığa dayanıyor. Buradaki çiftçilerimizin de dışarıdan gelen makineleri görmesi için bu fuar tam bir fırsattır. Ben bu fuarın hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. - ADIYAMAN