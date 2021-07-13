2K European Major League şampiyonu 1907 Fenerbahçe Espor!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

2K European Major League şampiyonu 1907 Fenerbahçe Espor!

2K European Major League şampiyonu 1907 Fenerbahçe Espor!
Playerbros - Haberler | Gamegar

2K European Major League şampiyonu FBespor!

Avrupa'nın en iyi takımlarının mücadele ettiği 2K European Major League turnuvası şampiyonu 1907 Fenerbahçe Espor oldu. Tecrübeli kadrosu ile Fenerbahçe NBA2k'da resmen başarıya doymak bilmiyor!

, SK Gamin karşısında oynadığı en iyi 5 maçın 3 oyununu kazanarak adını şampiyonluğa yazdırmakla kalmadı 3 bin euro para ödülünün de sahibi olmayı başardı.

Kado şampiyonluğun ardından sosyal medyadan paylaştığı bir gönderi ile rakibini ve turnuvayı düzenleyen organizasyonun profesyonel yaklaşımlarını tebrik etti.

Kaynak: Playerbros

Fenerbahçeliler FIFA 22'nin kapağı için Mesut Özil'i birinci yapsa da EA, Mbappe'yi seçti
Fenerbahçeliler FIFA 22'nin kapağı için Mesut Özil'i birinci yapsa da EA, Mbappe'yi seçti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Sibel Can Ebru Gündeş İlyas Tetik
Spor Ali Koç Salih Uçan Alper Yılmaz Ahmet Nur Çebi Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
2K European Major League şampiyonu 1907 Fenerbahçe Espor! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 16:45:29. #1.16#

title