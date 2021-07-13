2K European Major League şampiyonu 1907 Fenerbahçe Espor!

2K European Major League şampiyonu FBespor!

Avrupa'nın en iyi takımlarının mücadele ettiği 2K European Major League turnuvası şampiyonu 1907 Fenerbahçe Espor oldu. Tecrübeli kadrosu ile Fenerbahçe NBA2k'da resmen başarıya doymak bilmiyor!

, SK Gamin karşısında oynadığı en iyi 5 maçın 3 oyununu kazanarak adını şampiyonluğa yazdırmakla kalmadı 3 bin euro para ödülünün de sahibi olmayı başardı.

Kado şampiyonluğun ardından sosyal medyadan paylaştığı bir gönderi ile rakibini ve turnuvayı düzenleyen organizasyonun profesyonel yaklaşımlarını tebrik etti.

Kaynak: Playerbros