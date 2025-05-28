29 Mayıs metrolar ücretsiz mi?

29 Mayıs metrolar ücretsiz mi?
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 29 Mayıs'ta İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü nedeniyle toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olacağını açıkladı. Peki, 29 Mayıs metrolar ücretsiz mi?

29 Mayıs İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi? vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul'un Fethi'nin 572. yıl dönümü, 29 Mayıs 2025 Perşembe günü büyük bir coşkuyla kutlanacak. 29 Mayıs metrolar ücretsiz mi?

29 MAYIS METROLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Ulaşım İstanbul'un resmi X hesabı üzerinden yapılan açıklamada ''29 Mayıs İstanbul'un Fethi'nde tüm gün boyunca, kişiselleştirilmiş İstanbulkart'ınız ile entegrasyona dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilirsiniz.'' denildi.

Buna göre; İstanbullular 29 Mayıs'ta, kişiselleştirilmiş İstanbulkart ile entegrasyona dahil, İBB'ye bağlı toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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