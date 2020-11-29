29 Kasım 2020 Trt1 Yayın Akışı
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29 Kasım 2020 Trt1 Yayın Akışı

29.11.2020 06:42 | Son Güncelleme: 29.11.2020 06:47
29 Kasım 2020 Trt1 Yayın Akışı

29 Kasım 2020 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Kalk Gidelim

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02:00 Forrest Gump

04:00 Bir Yastıkta Kocayalım

04:15 Nirvana Alevler İçinde

05:00 Nirvana Alevler İçinde

06:45 Böyle Bitmesin

08:50 Yedi Numara

08:55 Diriliş Ertuğrul

09:45 Benim Adım Melek

12:45 Tövbeler Olsun

13:30 Şefin Özel Konuğu

14:25 3'te 3 Tarih

15:45 Payitaht Abdülhamid

15:45 Kalk Gidelim

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

20:00 Tövbeler Olsun

Kaynak: InterSinema.com

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