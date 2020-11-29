29 Kasım 2020 Trt1 Yayın Akışı
29 Kasım 2020 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Kalk Gidelim
02:00 Forrest Gump
04:00 Bir Yastıkta Kocayalım
04:15 Nirvana Alevler İçinde
05:00 Nirvana Alevler İçinde
06:45 Böyle Bitmesin
08:50 Yedi Numara
08:55 Diriliş Ertuğrul
09:45 Benim Adım Melek
12:45 Tövbeler Olsun
13:30 Şefin Özel Konuğu
14:25 3'te 3 Tarih
15:45 Payitaht Abdülhamid
15:45 Kalk Gidelim
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
20:00 Tövbeler Olsun
Kaynak: InterSinema.com