29 Haziran 2020 Trt1 Yayın Akışı 29 Haziran 2020 Pazartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 00:15 Filinta 00:20 Payitaht Abdülhamid 02:50 Zaman Matinesi 03:40 Diriliş Ertuğrul 03:45 Yeditepe İstanbul 04:55 Bir Yusuf Masalı 06:05 Sağlıklı Mutfak 06:30 Böyle Bitmesin 07:05 Aslan Ailem 08:55 Diriliş Ertuğrul 10:10 Tozkoparan 11:45 Ferhunde Hanım ve Kızları 11:50 Enine Boyuna 12:55 Elimi Bırakma 13:15 Bir Dövüşçünün Dünya Maceraları 15:00 Kalk Gidelim 16:15 Ege'nin Hamsisi 19:00 Ana Haber 19:55 Doğrusu Ne? 20:00 Yedi Numara 20:00 Seksenler 22:30 Tarihin Arka Odası 23:15 Zaman Matinesi Kaynak: InterSinema.com