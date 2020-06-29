29 Haziran 2020 Trt1 Yayın Akışı
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29 Haziran 2020 Trt1 Yayın Akışı

29 Haziran 2020 Pazartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

29 Haziran 2020 Trt1 Yayın Akışı
29.06.2020 06:42 | Son Güncelleme: 29.06.2020 07:16

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Filinta

00:20 Payitaht Abdülhamid

02:50 Zaman Matinesi

03:40 Diriliş Ertuğrul

03:45 Yeditepe İstanbul

04:55 Bir Yusuf Masalı

06:05 Sağlıklı Mutfak

06:30 Böyle Bitmesin

07:05 Aslan Ailem

08:55 Diriliş Ertuğrul

10:10 Tozkoparan

11:45 Ferhunde Hanım ve Kızları

11:50 Enine Boyuna

12:55 Elimi Bırakma

13:15 Bir Dövüşçünün Dünya Maceraları

15:00 Kalk Gidelim

16:15 Ege'nin Hamsisi

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Yedi Numara

20:00 Seksenler

22:30 Tarihin Arka Odası

23:15 Zaman Matinesi

Kaynak: InterSinema.com

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