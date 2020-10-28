29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

28.10.2020 17:07 | Son Güncelleme: 28.10.2020 17:10
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Batman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, gezici konser etkinlikleri düzenledi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Batman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, gezici konser etkinlikleri düzenledi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Batman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce düzenlenen gezici konser aracı Kozluk ilçesinde vatandaşlara keyifli dakikalar yaşattı.

Vatandaşlar Batmanlı yerel sanatçıların söylediği türkülere balkonlarından eşlik etti.

Gezici konser etkinliği, Kozluk ilçesinden sonra Sason ilçesinde yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Doyar

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