29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlanıyor
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.
Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törene, Vali Yardımcısı İbrahim Halil Toprak, Belediye Başkan Vekili İzzet Aytekin, 106. Topçu Alay Komutanı Albay Ömer Şahin Selvi, Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta, siyasi parti, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit ve gazi yakınları ile vatandaşlar katıldı.
Tören, Vali Yardımcısı Toprak, 106. Topçu Alayı Komutanı Şahin ve Belediye Başkan Vekili Aytekin'in Atatük Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
Törenlere ilk defa katılan güvenlik korucuları dikkat çekti.
Nurdağı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.
Nurdağı Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törene, Nurdağı Kaymakamı Lokman Düzgün, Belediye Başkan Mehmet Yıldırır, daire amirleri, siyasi parti, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.
Tören, Kaymakam Düzgün ve Belediye Başkanı Yıldırır'ın Atatük Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.