29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
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Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

29.10.2020 11:23 | Son Güncelleme: 29.10.2020 11:26
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

Sivrice Cumhuriyet Ortaokulu bahçesinde düzenlenen törene, Kaymakam Mustafa Gül, Belediye Başkanı Turgay Gündoğan, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Anıl Kosalı, Emniyet Müdürü Tolga Geçer, kurumların temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Kaymakam Gül Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını şükranla andıklarını belirterek, halkın bayramını kutladı.

Öğrenciler günün anlam ve önemini anlatan şiirler okudu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Dağ

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