282 Alan kodu nerenin, nereye ait? Tekirdağ alan kodu kaç? 0282 sabit telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?
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282 Alan kodu nerenin, nereye ait? Tekirdağ alan kodu kaç? 0282 sabit telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

15.12.2020 15:08 | Son Güncelleme: 15.12.2020 15:11
282 Alan kodu nerenin, nereye ait? Tekirdağ alan kodu kaç? 0282 sabit telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

Ülkemizdeki 81 şehrin kendisine özel telefon alan kodu bulunmaktadır. Bu sabit alan kodları numarası şehirden şehre göre değişiklik göstermektedir. 0282 bu alan kodlarından birisidir. Peki 282 telefon alan kodu hangi ile ait, hangi şehrin alan kodudur? Tekirdağ'ın alan kodu kaç?

Günlük hayatımızda farklı şehirlerden aranabiliyoruz. Ardından hangi alan kodu hangi ilden aramış diye sorgulatma yapıyoruz. Peki 0282 sabit hat alan kodu hangi ile ait? Tekirdağ'ın alan kodu kaçtır? 282 neresi, nereye ait, nereden aramış?

282 NERENİN ALAN KODU?

0282 : TEKİRDAĞ

0282 alan kodu Tekirdağ iline aittir. Tekirdağ'ı aramak isterseniz telefon numarasının başına 0282 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Aynı şekilde Tekirdağ'dan aranıyorsanız sabit hatlı telefonun başında 282 kodu yazar.

0282 ALAN KODU HANGİ İLE AİTTİR?

0282 telefon kodu Tekirdağ iline aittir. Tüm illerde olduğu gibi Tekirdağ şehrinin de kendisine özel alan kodu vardır ve 282 'dir. Yani Tekirdağ'dan arama yapan kişilerin sabit hatlı telefonlarında baş tarafta 0282 kodu geçmektedir.

TEKİRDAĞ'IN ALAN KODU NEDİR?

Tekirdağ'ın alan kodu 0282 'dir. Tekirdağ'da yer alan sabit hatlı telefonları aramak isterseniz numaranın başına 0282 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Fakat Tekirdağ ilçeleri arasında sabit hatlı telefon (ev telefonu) araması yaparsanız ekstradan bu kodu yazmanıza gerek yoktur.

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