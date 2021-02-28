28 Şubat 2021 Atv Yayın Akışı
28 Şubat 2021 Pazar günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?
Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
00:20 Kardeşlerim
02:20 Kırgın Çiçekler
03:20 Kırgın Çiçekler
04:50 Bir Zamanlar Çukurova
05:20 Bir Zamanlar Çukurova
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Kardeşlerim
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet
11:45 Dizi TV
12:35 Bir Zamanlar Çukurova
12:35 Maraşlı
13:30 Kuruluş Osman
15:30 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
20:00 Hercai
23:20 Kardeşlerim
Kaynak: InterSinema.com