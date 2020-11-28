28 Kasım 2020 Kanal d Yayın Akışı
28 Kasım 2020 Cumartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:15 Hekimoğlu
00:15 Bir Annenin Günahı
02:45 Gelinim Mutfakta
04:30 Arda'nın Mutfağı
05:15 Küçük Ağa
07:00 Sihirli Annem
07:30 Hem Kadın Hem Anne
08:30 Konuştukça
09:00 Neler Oluyor Hayatta
09:45 Magazin D Cumartesi
11:00 Zahide Yetiş'le Gelin Görün
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Set Ekstra
14:00 Gelinim Mutfakta
14:15 Hekimoğlu
16:15 Arka Sokaklar
17:00 Çok Güzel Hareketler 2
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
20:00 Bir Annenin Günahı
22:45 Bir Annenin Günahı
Kaynak: InterSinema.com